Chiariello duro: “Garcia dica la verità su Natan. Arriva una voce dallo spogliatoio”

Umberto Chiariello critica Garcia dopo il pari col Genoa: “Dica perché Natan non gioca, gira voce sullo spogliatoio del Napoli che non mi piace”.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI -Non si placa la pioggia di critiche sul Napoli e Rudi Garcia dopo il deludente 2-2 sul campo del Genoa. Nel suo intervento a Campania Sport, il giornalista Umberto Chiariello è stato durissimo con tecnico e società.

“Il Napoli sembra involuto e lontano dalla grande bellezza di Sarri e Spalletti. Sembra un Ancelotti 2.0, spero non faccia la sua stessa fine” l’affondo di Chiariello. Che poi attacca Garcia: “Non può raccontarci favole su Natan, dica il vero motivo per cui non gioca“.

E ancora: “Gira voce che lo spogliatoio sia scontento del cambio di rotta rispetto alla gestione Spalletti. Inoltre la scelta di inserire Zerbin e non Lindstrom è inspiegabile“.

In conclusione l’appello a Garcia: “Dica la verità sul perché Natan non gioca. E ascolti lo spogliatoio, questo Napoli sembra involuto e irriconoscibile“. Critiche dure quelle di Chiariello dopo il mezzo passo falso degli azzurri.