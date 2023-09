Varriale: “Era il Napoli o una provinciale? Azzurri imbarazzanti per 80 minuti”

Il giornalista Enrico Varriale si è soffermato sulla prestazione del Napoli contro il Genoa, definendo gli azzurri ‘imbarazzanti’.

Enrico Varriale, noto giornalista della Rai, si è soffermato sulla prestazione del Napoli contro il Genoa, dicendo la sua attraverso il suo profilo Twitter. Un risultato deludente, ‘salvato’ dal 76′ in poi dalle prodezze di Giacomo Raspadori e Matteo Politano. Varriale ha evidenziato un’analisi critica sull’andamento della partita, definendo il Napoli come “imbarazzante” per la stragrande maggioranza dei 90 minuti di gioco.

Genoa-Napoli, azzurri ‘imbarazzanti’: il commento di Enrico Varriale

Enrico Varriale non si è risparmiato nell’analizzare la sfida tra Genoa e Napoli. Secondo il noto giornalista sportivo la squadra di Rudi Garcia ha mostrato segni evidenti di smarrimento nell’organizzazione di gioco, una condizione che ha reso il Napoli vulnerabile agli attacchi dell’ottima difesa del Genoa. Varriale ha persino sottolineato che la performance del Napoli lo ha fatto sembrare una squadra provinciale, un giudizio severo nei confronti della compagine partenopea.

Il giornalista non ha risparmiato critiche nemmeno nei confronti dell’arbitro, sostenendo che anche l’officiante ha trattato il Napoli come una squadra di livello inferiore. Di seguito quanto scritto da Varriale su Twitter:

“Un pari con 2 prodezze di #Raspadori e #Politano ma per 80 minuti @sscnapoli imbarazzante. Smarrita l’organizzazione di gioco di #Spalletti, soffrono Osi e Kvara imbrigliati dall’ottima difesa di @GenoaCFC. Squadra che pare una provinciale e così viene trattata pure dall’arbitro“.