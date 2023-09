Kvaratskhelia incredulo, il labiale a Garcia la dice lunga: “Cosa stai facendo?”

La mossa di Rudi Garcia di sostituire Kvaratskhelia con Zerbin in Genoa-Napoli ha lasciato molti perplessi.

Un’inedita mossa durante la sfida tra Genoa e Napoli ha lasciato perplessi in molti, in primo luogo gli stessi protagonisti. il tecnico Rudi Garcia ha deciso di sostituire Khvicha Kvaratskhelia con Alessio Zerbin, Il calciatore georgiano, nonostante non stesse avendo una prestazione eccezionale, aveva dimostrato in passato di poter cambiare le sorti della partita anche in situazioni difficili.

La sua reazione è stata di totale incredulità, a dimostrazione di questo proprio il labiale del giocatore al mister: “Ma cosa stai facendo? E perché?” sembrava chiedere Kvaratskhelia. Questa sostituzione ha fatto sorgere domande sulle possibili alternative, come ad esempio puntare su Giovanni Simeone, che, insieme a Victor Osimhen, avrebbe potuto mettere in difficoltà la difesa del Genoa.

Rudi Garcia, per giustificare la deludente performance del Napoli, ha fatto riferimento alla Champions League, citando esempi di squadre come il Bayern Monaco e il PSG, che hanno faticato nelle partite precedenti agli impegni europei. Ma questa spiegazione non dovrebbe essere considerata come un alibi accettabile. Una squadra vincente non può permettersi di sottovalutare un avversario come il Genoa, soprattutto considerando l’atmosfera infuocata dello stadio Marassi. Inoltre, il Napoli dell’anno precedente ha dimostrato di non prendere alla leggera nessun impegno, conquistando il titolo di campione e raggiungendo i quarti di finale in Champions League.