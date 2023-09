VIDEO – Tifoso Napoli chiama Spalletti: “Che hai combinato Garcia, torna Luciano!”

Dopo il pari col Genoa, un tifoso del Napoli ha inviato un messaggio a Spalletti chiedendogli di tornare al posto di Garcia.

CALCIO NAPOLI.Il pareggio del Napoli sul campo del Genoa nella prima trasferta stagionale ha deluso i tifosi azzurri. La squadra di Garcia è sembrata l’ombra di quella ammirata nella passata stagione sotto la guida di Luciano Spalletti.

Proprio all’ex tecnico toscano si è rivolto un supporter partenopeo, inviandogli un simpatico video messaggio attraverso i social. “Che hai combinato Garcia? Dove sei Spalletti, torna!” l’appello accorato del tifoso napoletano.

Segno evidente della nostalgia per il gioco spumeggiante della passata annata e per una squadra che sembrava ben più rodata e motivata. Ora tocca a Garcia rigenerare il Napoli e farlo tornare sui livelli ammirati con Spalletti in panchina.

Ma i tifosi, si sa, non dimenticano facilmente. E c’è chi, come questo supporter azzurro, invoca già il ritorno di Luciano per riportare entusiasmo in una piazza al momento piuttosto delusa dalle prime uscite stagionali.