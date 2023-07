Giuntoli parole al miele per la Juventus, tifosi del Napoli furiosi. Risposta da applausi di Forgione

Cristiano Giuntoli, nuovo Direttore Sportivo della Juventus, ha suscitato l’ira dei tifosi del Napol. Bellissima risposta di Angelo Forgione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Cristiano Giuntoli, il nuovo Direttore Sportivo della Juventus, ha scatenato un vero e proprio vespaio con le sue prime dichiarazioni da bianconero. Dopo otto anni di militanza nel Napoli, il passaggio di Giuntoli alla Juventus ha suscitato non solo sorpresa, ma anche rabbia tra i tifosi azzurri.

Giuntoli, nel suo primo intervento ufficiale come dirigente della Juventus, ha dichiarato di essere sempre stato un tifoso bianconero, grazie all’influenza del padre. Queste parole hanno fatto infuriare i tifosi del Napoli, che hanno visto in esse un tradimento. Non solo Giuntoli ha lasciato il club dopo otto anni, ma ha anche rivelato un amore di lunga data per la loro rivale più odiata.

La reazione dei tifosi del Napoli è stata di indignazione e delusione. Non solo devono fare i conti con la perdita di un professionista rispettato, ma devono anche accettare il fatto che Giuntoli ha sempre amato la Juventus, nonostante il suo lungo legame con il Napoli.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha espresso grande delusione. Fino all’ultimo, il presidente del Napoli aveva sperato che Giuntoli cambiasse idea. Durante la festa al Maradona, De Laurentiis aveva sperato che l’atmosfera e il calore dei tifosi potessero convincere Giuntoli a rimanere. Ma non è stato così.

In mezzo a tutto questo, la risposta di Angelo Forgione, noto scrittore e grande tifoso del Napoli, ha suscitato grande attenzione. Forgione, sui suoi canali social, ha ricordato una dichiarazione di Giuntoli del 2017, in cui criticava gli arbitraggi favorevoli alla Juventus. “Al Giuntoli propagandistico a JTV preferisco quello spontaneo che nel 2017 andò in diretta a dire ‘Vergognoso! Certi arbitraggi (pro-Juve) fanno male al calcio italiano'”, ha scritto Forgione.