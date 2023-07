Giuntoli alla Juventus, tifosi estasiati: “Finalmente uno con la juventinità nel DNA”

La notizia dell’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo responsabile dell’area sportiva della Juventus ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi bianconeri.

Finalmente è giunta l’ufficialità tanto attesa. Cristiano Giuntoli è stato nominato Football Director della Juventus con un contratto fino al 2028. L’ex direttore sportivo del Napoli ha combattuto per oltre un mese per liberarsi da De Laurentiis e intraprendere questa nuova sfida. Una sfida che lo riempie di emozioni, come emerso dalle prime parole di Giuntoli da juventino:

“Le mie sensazioni sono state incredibili, quasi indescrivibili, perché per un bambino come me, che partiva da Prato in autobus e faceva un viaggio di 8 ore per venire a vedere la Juventus, è motivo di enorme soddisfazione, un’emozione davvero incredibile. Devo ringraziare mio papà perché mi ha trasmesso fin da piccolo l’amore per la Juventus. Quindi, da un lato, gli sono grato, ma c’è sempre un po’ di malinconia che porterò sempre con me”.

Le parole di Giuntoli hanno immediatamente entusiasmato i tifosi della Juventus che su Twitter hanno scritto:

“L’amore per la Juventus che traspare dalle parole di Giuntoli è semplicemente commovente. Era da tempo che mancava avere persone determinate (soprattutto nelle posizioni più alte) che hanno veramente a cuore la Juventus, perché è parte integrante del loro DNA”, questo uno dei tanti commenti che si possono leggere sui social.