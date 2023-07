Adesso è ufficiale, Giuntoli alla Juventus. Il club: “Benvenuto al nostro nuovo Football Director”

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Cristiano Giuntoli nel club come nuovo Football Director.

Il Napoli giorni fa aveva dato finalmente il via libera a Cristiano Giuntoli che, dopo aver firmato la liberatoria per i compensi ancora non goduti (tre mensilità, pari a 390mila euro), ignorando anche il premio scudetto da 500mila, si è preso quella libertà che auspicava ormai da almeno due mes, decidendo di accasarsi alla Juventus. L’ex direttore sportivo azzurro ha detto addio al Napoli dopo otto anni, passando all’altra ‘sponda’, quella dell’acerrima rivale, ma il suo trasferimento non era stato ancora ufficializzato fino a poco fa quando è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale della Juventus attraverso una nota.

Giuntoli è il nuovo Football Director della Juventus, la nota del club piemontese

La Juventus ha dato il benvenuto a Cristiano Giuntoli. Ecco la nota del club piemontese che dà il benvenuto al dirigente proveniente dal Napoli:

“Cinquantun anni, nato il 12 febbraio 1972 a Firenze, Cristiano Giuntoli ha alle spalle una carriera di Direttore Sportivo che parte con lo Spezia, con cui conquista una promozione in Serie B e continua con il Carpi, con cui centra quattro promozioni in cinque stagioni. Arriva nel 2015 al Napoli con cui vince il campionato 2022/2023. Ora Giuntoli è con noi. In bocca al lupo Cristiano e benvenuto alla Juventus!”.

Di seguito il tweet della Juventus: