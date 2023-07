KISS KISS – Mercato Napoli, ADL lavora da Pasqua ad una grande operazione

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta lavorando da mesi ad una vera e propria priorità: rinnovare il contratto di Victor Osimhen.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha da tempo pianificato il nuovo corso del Napoli, che partirà in ritiro sotto la guida di Rudi Garcia. La squadra Campione d’Italia dovrà fare a meno del difensore centrale Kim, ma il club sta già lavorando per chiudere al più presto l’acquisto di un degno sostituto che non faccia rimpiangere il coreano. Sono stati presi in considerazione diversi nomi, con il reparto di scouting del club che monitora attentamente i migliori talenti del calcio europeo. Attualmente, i nomi più gettonati sono quelli di Le Normand e Kilman, ma non si può escludere l’ipotesi Scalvini.

Secondo quanto riferito dalla radio ufficiale del Napoli, Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, il presidente De Laurentiis sta lavorando senza sosta da Pasqua a una grande operazione di mercato per il futuro della squadra azzurra, ma soprattutto per il presente. Il numero uno del club desidera rinnovare il contratto di Victor Osimhen e da mesi sta lavorando a stretto contatto con il suo staff.

È necessario trovare una soluzione definitiva per la firma del nuovo contratto, che dovrebbe prevedere un cospicuo aumento dello stipendio e una clausola rescissoria molto elevata.