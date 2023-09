SKY cancella il Napoli nella presentazione della Champions – VIDEO

Nuove polemiche contro Sky, che nel presentare le italiane in Champions League ha omesso il Napoli nonostante fosse in sovrimpressione.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli, guidato da Rudi Garcia, è pronto per una nuova avventura in Champions League e il primo match sarà contro lo Sporting Braga in Portogallo. Tuttavia, l’emittente satellitare Sky ha suscitato l’ira dei tifosi partenopei per un motivo ben preciso: l’omissione del Napoli dalla sua copertura della massima competizione europea.

Un Episodio Vergognoso

Durante una diretta, il giornalista di Sky ha presentato tutte le squadre italiane impegnate in Champions League, fornendo dettagli su orario, stadio, canale e data. Sorprendentemente, il Napoli è stato completamente omesso, nonostante il nome della squadra apparisse in sovrimpressione sullo schermo.

Non è la Prima Volta

Questo non è un caso isolato. Anche lo scorso anno, quando il Napoli dell’ex tecnico Luciano Spalletti stava ottenendo risultati straordinari in Champions, Sky ha più volte ‘cancellato’ il nome degli azzurri dalle discussioni e dalle presentazioni dei match.

La Reazione dei Tifosi

La reazione da parte dei tifosi del Napoli è stata immediata e veemente. Molti di loro, ormai stanchi di questo trattamento, minacciano seriamente una disdetta dell’abbonamento a Sky. Polemiche destinate a non placarsi, con i tifosi azzurri stanchi di questi “sfottò” da parte dell’emittente satellitare.

Ecco il video registrato da un tifoso mostra chiaramente come l’emittente ometta il Napoli dalla sua copertura.