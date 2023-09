Napoli, slitta la conferenza di Garcia. Cambio di Programma Pre-Match di Champions a Braga

Problemi tecnici all’aeroplano hanno fatto slittare la partenza del Napoli per Braga dove domani c’è la Champions: rinviata anche la conferenza di Garcia.

CALCIO NAPOLI. Un imprevisto ha sconvolto i piani del Napoli in vista del match di Champions League contro il Braga. La squadra, che era già a bordo dell’aereo a Capodichino, è stata costretta a scendere dopo un’ora di attesa a causa di un guasto al velivolo.

Slitta la Conferenza Stampa

A causa dell’incidente, la conferenza stampa congiunta del tecnico Rudi Garcia e del difensore Mario Rui è stata posticipata alle ore 21:00. Inizialmente, l’evento era previsto per le ore 18:50 portoghesi (19:50 in Italia).

Cambio di Programma per la Squadra

La squadra si ritroverà nel primo pomeriggio allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Fuorigrotta e partirà per Braga non prima delle 16:30. Questo imprevisto ha completamente rivoluzionato la vigilia dell’esordio in Champions League per Giovanni Di Lorenzo e compagni.

Le Aspettative di De Laurentiis

Questo match rappresenta anche la prima volta assoluta di mister Garcia alla guida del Napoli nella massima competizione europea, un torneo nel quale il presidente Aurelio De Laurentiis tiene particolarmente a fare bene.