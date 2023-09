Adani: “Basta bugie! Hanno una rosa fortissima e vinceranno lo Scudetto”

Lele Adani si è soffermato sul campionato e sulla lotta per lo Scudetto sottolineando le prestazioni di Milan e Juventus.

Nella recente puntata della Bobo TV, l’ex calciatore Antonio Cassano ha discusso del campionato italiano e della lotta per lo scudetto. Tuttavia, è stato Daniele Adani a catturare l’attenzione con le sue dichiarazioni riguardanti Milan e Juventus.

Il Milan ha subito la pesante sconfitta nel derby, scatenando molte polemiche all’interno del club. Adani ha commentato la situazione, sottolineando come sia facile per il popolo rossonero criticare l’allenatore Pioli dopo soli pochi incontri negativi. Ha anche riconosciuto il percorso in crescita di Pioli al Milan ma ha avvertito che, in caso di ulteriori difficoltà, la sua reputazione potrebbe subire gravi danni. Adani ha sottolineato l’importanza di considerare tutti i progressi fatti dalla squadra milanista, anche se il risultato del derby è stato doloroso.

“Il mondo Milan è facilitato dopo due tre partite andare contro Pioli, al popolo rossonero viene naturale. Il percorso di Pioli al Milan è stato sempre in crescendo, ma se scivola o perde il derby diventa un allenatore che non può allenare nemmeno l’Imolese. Questa è la verità, questo è come viene descritto, il colpevole è sempre lui: tutto quello che ha fatto di buono viene meno e Pioli diventa la vittima sacrificale. Il risultato è pesante e fa male, ma ha cancellato la partenza del Milan che avevamo descritto guidati dal campo”.

L’ex calciatore ha poi espresso il suo rispetto per il popolo milanista, sottolineando la passione e l’entusiasmo che la squadra ha ispirato negli ultimi anni. Ha menzionato i successi recenti, tra cui la vittoria dello scudetto e la partecipazione alla Champions League, nonché il miglioramento finanziario del club e la crescita del valore dei giocatori, nonostante le limitate risorse per gli acquisti.

“Questa è la considerazione che il popolo del Milan ha di Stefano Pioli, un popolo che è appassionato, trasporta, incita ed è cresciuto insieme a questa piazza negli ultimi anni (è tornata a vincere lo scudetto, in Champions League, abbassato i costi, aumentato il valore di calciatori senza tante possibilità di acquisto) e l’ha fatto con Pioli in panchina”.

Obiettivo Scudetto per la Juventus: il pensiero di Adani

Passando poi alla Juventus, Adani ha dichiarato che l’obiettivo principale della squadra bianconera è vincere lo scudetto. Ha sottolineato che, nonostante alcune cessioni importanti, la rosa della Juventus è ancora incredibilmente forte. Adani ha affermato che quando la squadra gioca bene, dimostra tutto il suo potenziale.

“La Juventus ha un obiettivo: vincere lo scudetto tutto il resto sono bugie condivise. La Juventus centra l’obiettivo se vince lo scudetto, è talmente forte come rosa che nonostante abbia venduto certi giocatori guardate quando fa le cose per bene come vengono fuori. La rosa era, è e sarà forte”.