ADL-Garcia, contatti frequenti dopo Genoa-Napoli e una richiesta particolare dal patron

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si tiene costantemente in contatto con il tecnico azzurro, Rudi Garcia.

Non l’esordio sperato quello di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Dopo le prime ‘illusorie’ due giornate di campionato con le vittorie contro Frosinone e Sassuolo, sono arrivate anche la prima sconfitta per mano della Lazio di Sarri ed un pareggio alquanto deludente con il Genoa. Quello che salta all’occhio di tutti non è tanto il risultato, bensì il gioco che (in particolare nell’ultima a Marassi) sembra quasi essere lontano mille miglia da quello proposto da Luciano Spalletti e che ha portato al tanto ambito tricolore. Ma cosa ne pensa il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis?

Garcia ed i primi ‘scivoloni’ con il Napoli: la reazione di Aurelio De Laurentiis

Le cose non vanno, ma di cambiare allenatore, come prospettato da diverse testate giornalistiche, non se ne parla. Questo il pensiero di De Laurentiis che si tiene in stretto contatto con Rudi Garcia. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

“E oggi che le cose non vanno, fra una arrabbiatura e una imprecazione, il presidente chiama quotidianamente Rudi Garcia, augurandosi presto di rimettere la barca a livelli di galleggiamento di nuovo competitivi, visto che la perdita di un solo giocatore – seppur fortissimo come Kim – non può giustificare le ultime due brutte prestazioni in campionato”.

De Laurentiis non vuole cambiare allenatore, ma vuole risposte in tempo brevi. È quanto avanzato da Il Mattino che parla di una chiamata subito dopo Genoa-Napoli e di una richiesta in particolare da parte del patron azzurro:

“Ha chiesto spiegazioni a Garcia del pari con il Genoa, il francese e il patron si cercano al telefono, anche via messaggio, con una certa frequenza. Ma le risposte che cerca, De Laurentiis le vuole sul campo. E in tempi brevi”.