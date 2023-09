Il Napoli presenta le nuove maglie per la Champions League: ecco i dettagli

Il Napoli ha presentato le nuove maglie per la Champions League con un particolare che non sfugge ai tifosi azzurri.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – La SSC Napoli ha finalmente svelato le tanto attese maglie con cui affronterà la Champions League nella stagione 2023-2024. La squadra ha ufficializzato due versioni diverse per quanto riguarda le divise, partendo dalla maglia bianca che è quella che potrebbe essere indossata nella sfida a Braga, in Portogallo. Tuttavia, c’è una sorpresa: il Vesuvio non sarà presente su nessuna delle due maglie.

Napoli pronta per la Champions League

Mercoledì è la data dell’atteso debutto del Napoli nella Champions League 2023-2024, e la squadra ha deciso di presentare con orgoglio le nuove maglie europee. Queste divise, come è consuetudine in competizioni internazionali, presentano alcune variazioni rispetto a quelle utilizzate in campionato. Le nuove maglie saranno disponibili in due colori: azzurro e bianco, ma con una particolare assenza.

I tifosi più attenti noteranno subito che sia il logo Upbit sia lo sfondo del Vesuvio mancano su entrambe le maglie. Non si tratta di una scelta estetica, ma piuttosto una necessità imposta dalle rigide regole dell’UEFA. L’organizzazione europea vieta la presenza di più di uno sponsor sulle maglie da gioco e impedisce l’inclusione di disegni o simboli.

Le nuove maglie saranno disponibili per l’acquisto al prezzo di 130 euro.