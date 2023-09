Kvara-Zerbin, il cambio ‘incriminato’ che fece anche Spalletti

Il cambio Kvaratskhelia-Zerbin operato da Rudi Garcia in Genoa-Napoli fu fatto anche da Spalletti nella sfida con il Liverpool.

Un pareggio alquanto deludente quello portato a casa dalla sfida della quarta giornata con il Genoa ed un gioco non da Napoli. Gli ultimi due turni di campionato hanno fatto ‘avvelenare’ i tifosi azzurri che puntano il dito contro Rudi Garcia, soprattutto dopo l’ultimo cambio operato dal tecnico a Marassi che ha tolto Khvicha Kvaratskhelia per far entrare Alessio Zerbin.

Cambio Kvaratskhelia-Zerbin, anche Luciano Spalletti fece la stessa cosa

Anche Luciano Spalletti operò lo stesso cambio la scorsa stagione, cambio forse passato inosservato visto il clamore dell’epoca e la prestazione del georgiano che ad oggi si trova a dover combattere con un lungo ‘digiuno’ che dura dal 19 marzo contro il Torino in casa granata. All’epoca Kvaratskhelia era già a quota 3 gol, il quarto poi segnato con la Lazio e prestazioni da lasciare il fiato: il tutto incastrato in un gioco e in un sistema perfetto per il georgiano che ad oggi non riesce ancora ad esprimersi. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Disagio tattico e insospettabili reazioni: con il Liverpool, un settembre fa, Spalletti lo sostituì al 12’ del secondo tempo – indovinate – con Zerbin. Proprio Alessio: il Napoli vinceva 3-0, il mondo era a colori e Kvara non disse una parola. Non l’ha mai detta fino al Zerbin-2 di Genova, eppure di sostituzioni ne ha masticate e ramanzine anche pubbliche ne ha beccate. Impenetrabile per un anno”.