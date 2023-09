Osimhen deve riposare, Garcia sicuro: “Tocca a Simeone”

Il tecnico Rudi Garcia vuole far riposare l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, e favorire Giovanni Simeone.

Il Napoli non sta vivendo un momento brillante, come testimoniato dalle ultime due gare degli azzurri in cui hanno rimediato una sconfitta per mano della Lazio di Maurizio Sarri e un deludente pareggio con il Genoa a Marassi in cui a fare da cornice è stato un gioco completamente diverso e lontano miglia da quello proposto da Spalletti.

Osimhen a riposo, è il turno di Simeone? Garcia ci pensa

Ad apparire ‘spento’ e non al top della forma è anche Victor Osimhen, praticamente limitato dagli avversari e poco reattivo in queste ultime uscite. Motivo per cui il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, sta valutando di farlo riposare per un turno e fare giocare Giovanni Simeone, apparso cupo nella sfida di Marassi.

Magari non a partire dalla sfida di Champions con il Braga, ma già dalla prossima di campionato. Ne parla proprio l’edizione odierna de Il Mattino:

“In ogni caso, sarà il vecchio Napoli a giocare la prima gara di Champions: con Olivera che viene preferito al distratto Rui di Marassi, il rientro di Rrahmani in difesa e il ritorno del brillante Politano nel tridente fin dall’inizio. Sarà 4-3-3 o chiamatelo come vi pare, visto che Lobotka non è il play puro dei tempi di Spalletti”.

“Attenzione ai colpi di scena: perché non c’è solo Raspadori che scalpita. Ma anche Simeone. In questa fase di avvio di stagione, non è escluso che l’argentino possa giocare titolare. Magari non domani ma nella mente del francese c’è l’idea di far riposare Osimhen, proprio perché non ancora al top fisicamente, e farlo entrare nella ripresa quando il suo ingresso potrebbe davvero spaccare la gara. Una opzione a cui Garcia pensa”.