Ordine: “Una sola persona può salvare il Napoli in questo momento”

Il giornalista Franco Ordine si è soffermato sul Napoli di Rudi Garcia e De Laurentiis e sul momento non proprio brillante che sta vivendo.

Il Napoli non sta attraversando un momento bellissimo, certificato prima dalla sconfitta per mano della Lazio poi dal pareggio alquanto deludente di Marassi contro il Genoa. A soffermarsi su quanto sta accadendo è intervenuto anche il giornalista Franco Ordine. Di seguito le sue parole nel corso de Il bello del calcio, programma in onda su Televomero:

“Cosa trovare di positivo in questo momento del Napoli? Il fatto di essere passato, nel corso di un tempo, da una prestazione molto negativa a una molto positiva. La storia spesso dà delle lezioni, io ricordo 2 precedenti: la Juventus di Allegri era 12ma in classifica e il presidente intervenne, arrivò lo Scudetto. Il secondo episodio riguarda il Milan di Sacchi, che perse 2-0 contro l’Espanyol e prima della gara di Verona Berlusconi si schierò apertamente con lui”.

Ordine ha poi aggiunto: “In questo momento solo una persona può salvare il Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis. Sono convinto che quest’anno il Napoli farà meglio in Champions League che in campionato. Meluso al posto di Giuntoli? Fare il Direttore Sportivo con un presidente come Aurelio De Laurentiis è già molto difficile, lo è ancora di più per un dirigente che non ha mai avuto esperienze in un grande club”, ha aggiunto Franco Ordine nel corso del suo intervento in televisione.