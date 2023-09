Garcia vuole ‘ottimizzare’ Kvara: “Si pensa ad un 4-4-2 con il georgiano alle spalle di Osimhen”

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, sembra avere in mente un cambiamento strategico per ottimizzare le prestazioni di Kvaratskhelia.

Dopo il pareggio contro il Genoa a Marassi, il Napoli è determinato a riscattarsi in Champions League contro il Braga. È quanto emerso durante una recente intervista del giornalista Gianluca Gifuni nel programma “Il bello del calcio” su Televomero.

Gifuni ha sottolineato il momento difficile che sta attraversando la squadra partenopea, evidenziando come la priorità sia ora rappresentata dalla Champions League. Una conclusione che viene fuori anche sulle dichiarazioni dell’allenatore dopo la partita contro il Genoa, (“La squadra aveva la testa alla Champions”).

“In questo momento è difficile anche solo trovare un aspetto positivo nella squadra. Secondo me l’obiettivo principale del Napoli è la Champions, lo penso anche in base a quelle che sono le dichiarazioni dell’allenatore nel post-gara”.

Gifuni ha poi svelato un retroscena interessante che sembra coinvolgere direttamente il mister del Napoli e Kvaratskhelia: “Rudi Garcia pensa a delle alternative tattiche per favorire il talento di Khvicha Kvaratskhelia? Mi risulta che la sua idea sia quella di proporre un 4-4-2 con il georgiano alle spalle dell’attaccante centrale titolare Victor Osimhen. Lui ha una sua idea di calcio e la sua temerarietà è apprezzabile, ma in questo momento non è riuscito a metterle in pratica”.