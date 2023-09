GAZZETTA – Garcia e il Napoli: manca il feeling con la squadra, crescono le tensioni

La Gazzetta si è soffermata sul rapporto tra l’allenatore Rudi Garcia e il gruppo azzurro dopo il pareggio del Napoli con il Genoa.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna sul pareggio del Napoli a Genova. Il secondo tempo contro la Lazio e l’andamento iniziale a Marassi sembrano avere un elemento comune: il mancato feeling tra il tecnico Rudi Garcia e la sua squadra. La squadra partenopea, lontana parente di quella che nella scorsa primavera trionfava con sedici punti di vantaggio per vincere lo scudetto, sembra smarrita.

Dopo quattro partite, tutte le certezze di gioco sono svanite, e si fanno sempre più evidenti le difficoltà nel recepire le richieste dell’allenatore. Mentre Garcia può essere convinto del suo lavoro, ci sono segnali che non possono essere ignorati, e il problema sembra non essere soltanto la critica proveniente dalla piazza, già molto esigente. La vera sfida risiede nel ristabilire il feeling con la squadra e nell’aumentare l’autostima dei singoli giocatori, nonché del gruppo nel suo insieme. Ecco quanto riportato dalla Gazzetta:

“C’è un filo conduttore che lega il secondo tempo con la Lazio e la prima ora di gioco a Marassi. Una squadra che non è tale, smarrita e manco lontana parente di quella che in primavera sbocciava per vincere lo scudetto con sedici punti di vantaggio. Dopo quattro partite nel Napoli sono scomparse tutte le certezze si gioco e soprattutto la squadra non ha recepito cose chiede Rudi Garcia, che sarà convinto del suo lavoro, ma ci sono degli alert che squillano in maniera fragoroso. E il problema non è una piazza – già molto critica – ma il feeling con la squadra e l’autostima dei singoli e anche in quanto gruppo”.