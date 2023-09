Repubblica: Napoli senza gol: che fine hanno fatto Osimhen e Kvara?

Osimhen e Kvaratskhelia, trascinatori del Napoli nella scorsa stagione, sono spariti dai radar: contro il Braga servono i loro gol.

CALCIO NAPOLI. Dove sono finiti i gemelli del gol Osimhen e Kvaratskhelia? I due trascinatori del Napoli campione d’Italia sembrano essersi smarriti in questo avvio di stagione. Dopo un buon impatto, il nigeriano e il georgiano hanno deluso nelle ultime uscite degli azzurri. Lo riferisce l’edizione napoletana di Repubblica.

Un Momento di Crisi

A Marassi, contro il Genoa, entrambi i giocatori hanno deluso. Una sola volta hanno avuto l’opportunità di dialogare in campo, e quella potenziale occasione è svanita. Osimhen è reduce da due prestazioni complicate, mentre Kvaratskhelia sembra aver perso quella scintilla che lo ha reso un fuoriclasse.

La Pressione dei Tifosi e del Presidente

Il ruolino di marcia negativo ha scatenato le polemiche dei tifosi, con l’hashtag “Garciaout” che è diventato virale sui social media. Anche l’umore del presidente De Laurentiis sembra essere peggiorato, sebbene non abbia ancora preso in considerazione un cambio in panchina.

La Sfida a Braga: Un Momento Cruciale

Il prossimo incontro con il Braga potrebbe essere fondamentale per invertire la tendenza. Osimhen e Kvaratskhelia hanno bisogno di ritrovarsi e di dimostrare che possono essere i pilastri offensivi del Napoli. La partita, che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, rappresenta una grande opportunità per entrambi i giocatori di riscattarsi e di riacquistare la fiducia dei tifosi e della dirigenza.