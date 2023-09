Pareggio che sa di vittoria per il Genoa, Gazzetta: “Per un’ora ha imbavagliato i campioni d’Italia”

Il Genoa ha fermato il Napoli Campione d’Italia con un pareggio che, secondo Gazzetta, equivale quasi ad una vittoria.

Nel corso dell’ultima partita, il Napoli ha dimostrato un gioco non all’altezza delle aspettative, ma al Marassi, c’è un altro aspetto che merita di essere sottolineato: la brillante performance del Genoa di Alberto Gilardino. La Gazzetta dello Sport ha elogiato questa prestazione, sottolineando che il Genoa ha il diritto-dovere di vedere il pareggio come una sorta di vittoria parziale.

Come sostenuto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Grifone è riuscito a tenere a bada i campioni d’Italia per un’intera ora e ha creato diverse occasioni da gol senza esporsi troppo in difesa. Nonostante un calo fisico e mentale abbia impedito loro di conquistare la vittoria, il Genoa può comunque trarre conforto da questa prestazione quasi straordinaria: “Per contro il Genoa ha il diritto-dovere di accogliere questo pareggio come una mezza vittoria. Il Grifone per un’ora ha imbavagliato i campioni d’Italia e si è reso pericoloso senza rischiare troppo”.

Con un totale di 4 punti accumulati in 4 partite, il Genoa sta mantenendo una solida media per garantirsi una ‘tranquilla’ stagione in Serie A.

“Un calo fisico-mentale ha fatto svanire il successo, ma oltre a un punto che fa molta classifica – 4 punti in 4 giornate, media per una salvezza tranquilla – rimane il conforto di una prestazione quasi straordinaria. Il Genoa ha archiviato in via definitiva la batosta della prima giornata contro la Fiorentina e ha facoltà di pensare alla Serie A ritrovata come a un campionato possibile”.