Corbo: “Napoli spaventato dai fantasmi di Genova. Confusione totale in cui nessuno sa cosa fare”

Il giornalista Antonio Corbo, su Repubblica, ha detto la sua sulla prestazione del Napoli contro il Genoa.

Il Napoli, nonostante la qualità individuale dei suoi giocatori che però non è assolutamente ‘spiccata’, è stato costretto a recuperare una partita che sembrava persa contro il Genoa. Gli uomini di Alberto Gilardino sono riusciti incredibilmente a ottenere un doppio vantaggio contro gli azzurri, manovrando la partita sul punteggio di 2-0 fino al 76′. Poi, grazie alle reti di Raspadori e Politano, il Napoli è riuscito a pareggiare la partita. Nonostante il risultato finale, la prestazione della squadra campana ha lasciato molto a desiderare.

Genoa-Napoli, prestazione deludente: la riflessione di Antonio Corbo

A dire la sua sulla sfida della quarta giornata tra Genoa e Napoli è stato anche il giornalista Antonio Corbo che su La Repubblica ha commentato: “Il Napoli che giocava a memoria si abbandona a lunghe amnesie”.

Corbo ha proseguito sottolineando le difficoltà del Napoli nel gestire il possesso palla nel primo tempo, definendolo più come un ripiego che una strategia efficace. Ha descritto il gioco della squadra come macchinoso, ottuso e autoreferenziale. I passaggi all’indietro sono stati frequenti e poco influenti fino al secondo gol subito dalla squadra.

“Ogni giocatore deve inventare per sé e per gli altri. Il collettivo è una dolorosa utopia fino al gol di Mattia Bani. Genova convoca tutti i fantasmi che spaventano il Napoli, che ne soffocano l’inventiva, la voglia e la lucidità di rischiare un passaggio illuminante. Il possesso palla non è stato un pregio nel primo tempo ma un ripiego, un dominio apparente e coatto in un gioco macchinoso, ottuso, autoreferenziale. Al Napoli non restano che retropassaggi ininfluenti e improduttivo possesso palla fino al secondo gol. Se nessuno sa cosa fare, se a centrocampo si incrociano e si elidono, in una confusione di compiti e movimenti, occorre qualcuno di forte personalità e buon momento“.