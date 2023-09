Neanche cinque minuti per Simeone? Lo sguardo del Cholito in Genoa-Napoli parla – FOTO

Dov’è finito Giovanni Simeone? Lo sguardo del Cholito durante i cambi intercorsi nella sfida tra Genoa e Napoli dice tutto.

Nella scorsa stagione Giovanni Simeone è stato una figura determinante in numerose partite, soprattutto da subentrato in campo, ma sotto la guida di Rudi Garcia sembra vedere il campo come una cosa più unica che rara. Come analizzato dal quotidiano Il Mattino, nel nuovo Napoli guidato dal mister francese, le prestazioni di giocatori come Lindstrom e Simeone sono state limitate al minimo sindacale. Un episodio durante l’ultima partita, precisamente lo sguardo di Simeone in panchina durante il cambio intercorso tra Kvaratskhelia e Zerbin, ha evidenziato proprio il suo scontento. Con appena cinque minuti di gioco, il messaggio di Garcia è stato lampante: piuttosto che cercare di vincere a tutti i costi, sembra preferire l’idea di accontentarsi di un pareggio.

I “Gol dalla Panchina” come Risorsa Strategica

Nel calcio moderno, i cosiddetti “gol dalla panchina” rappresentano spesso una risorsa strategica preziosa. Nella scorsa stagione, il Napoli campione d’Italia è stato uno dei migliori nel sfruttare questa tattica, accumulando ben 16 gol da sostituti, i quali hanno contribuito a guadagnare 12 punti. Sorprendentemente, il giocatore azzurro che ha contribuito maggiormente in questo senso è stato proprio Simeone, autore di ben 4 gol. Tuttavia, è importante che questa strategia non diventi un segno di disperazione da parte di Garcia.

Il destino di Simeone nel Napoli è ora avvolto da un alone di incertezza. Sarà interessante vedere se il Cholito avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore nei prossimi incontri degli azzurri, in particolare nell’ambito della Champions League.