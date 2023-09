Zazzaroni: “Garcia mi ricorda Benitez all’Inter. Speriamo che non faccia gli stessi errori”

Ivan Zazzaroni del Corriere dello Sport traccia un parallelo tra Rudi Garcia al Napoli e Rafa Benitez all’Inter.

CALCIO NAPOLI. L’avvio di stagione del Napoli sotto la guida di Rudi Garcia è stato tutt’altro che esaltante. Con soli 7 punti nelle prime quattro giornate, i partenopei si trovano a -5 dalla vetta della classifica, dominata dall’Inter di Simeone Inzaghi. Questa situazione ha portato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, a tracciare un parallelo tra Garcia e Rafa Benitez, l’ex allenatore dell’Inter.

Garcia e il Paragone con Benitez

“Rudi Garcia mi ricorda Rafa Benitez dopo Mourinho all’Inter e spero non incida in quello stesso modo,” scrive Zazzaroni. È un confronto che potrebbe preoccupare i tifosi del Napoli, dato che il periodo di Benitez all’Inter non è ricordato come uno dei più felici nella storia del club nerazzurro.

Le Speranze di Zazzaroni

Zazzaroni esprime la speranza che “tutti gli errori li abbiano concentrati in due partite“. Questo è un sentimento che probabilmente condividono molti tifosi del Napoli, soprattutto dopo le prestazioni meno che convincenti contro squadre come Lazio e Genoa.

Le Scelte di Garcia

Zazzaroni critica anche le scelte tattiche di Garcia, sottolineando come Khvicha Kvaratskhelia sia stato “servito male” e come Stanislav Lobotka sia stato “cercato poco”. Inoltre, mettere Alessio Zerbin in campo “gli ha messo addosso una pressione enorme”, un fattore che potrebbe aver influito sul rendimento della squadra.

Il Contesto della Serie A

Mentre il Napoli cerca la sua identità, l’Inter continua a dominare la Serie A, seguita da vicino dalla Juventus e dal Milan. Anche il Lecce sta sorprendendo, posizionandosi al quarto posto con 8 punti. In questo contesto, il Napoli ha bisogno di trovare rapidamente una soluzione per non perdere ulteriore terreno.