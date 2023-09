LIVE – Braga-Napoli, le formazioni ufficiali: Rrahmani e Juan Jesus dal 1′, esordio rimandato per Natan

Champions League, Braga-Napoli: Segui la diretta con le formazioni ufficiali e i risultati in tempo reale insieme a tutti gli aggiornamenti.

CALCIO NAPOLI. La Champions League, nell’edizione UEFA 2023-2024, è finalmente arrivata, e il Napoli, in qualità di testa di serie del Gruppo C, è pronto ad affrontare lo Sporting Braga in Portogallo. La partita di apertura si terrà all’Estadio Municipal de Braga, con il fischio d’inizio previsto per le ore 21:00.

Dove Seguire Braga-Napoli

La partita Sporting Braga-Napoli sarà trasmessa in diretta su SKY, sui canali SKY Sport Uno (canale 201) e SKY Sport (canale 252), con la possibilità di streaming su SkyGo, NOW e Mediaset Infinity. Il telecronista designato per SKY sarà Massimo Marianella, affiancato nei commenti tecnici da Luca Marchegiani, mentre su Mediaset, ci sarà Riccardo Trevisani, con Simone Tiribocchi al suo fianco. Come sempre, potrete seguire il livescore completo su AreaNapoli.it, continuando a visitare questa pagina per gli aggiornamenti in tempo reale.

Sfide Precedenti contro Squadre Portoghesi

Non esistono scontri diretti tra il Napoli e il Braga nelle competizioni UEFA, ma c’è un’amichevole risalente al 4 agosto 2012, vinta dagli azzurri per 3-1. Tuttavia, il Napoli ha un ricco passato di sfide contro squadre portoghesi, con un totale di 12 partite disputate tra il 1989 e il 2016, distribuite tra la Coppa UEFA (8), l’Europa League (2) e la Champions League (2). Il bilancio complessivo è di 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con 16 gol segnati e 12 subiti. Le squadre portoghesi affrontate dagli azzurri includono il Sporting Lisbona, il Boavista, il Benfica e il Porto.

Le formazioni ufficiali di Braga-Napoli

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Borja; Vitor Carvalho, Al-Musrati; R. Horta, Djalo, Bruma, Abel Ruiz. All. Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.