Crespo snobba Kvara- Osimhen: “Le migliori coppie gol in serie A sono altre”

Hernan Crespo ha snobbato il tandem d’attacco del Napoli Kvaratskhelia-Osimhen, dalle migliori coppie della serie A.

CALCIO NAPOLI. Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore argentino Hernan Crespo si è espresso sulle migliori coppie d’attacco del campionato italiano, dimenticandosi però totalmente di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia del Napoli.

Crespo, che oggi allena in Qatar, ha indicato le tre coppie offensive che ritiene attualmente superiori a quella formata dal nigeriano e dal georgiano, nonostante i due stiano trascinando gli azzurri a suon di gol e grandi prestazioni.

“Migliori tandem d’attacco in Italia? Per me sono Vlahovic-Chiesa della Juventus, Lautaro Martinez-Lukaku dell’Inter e Immobile-Zaccagni della Lazio”, ha dichiarato Crespo. “Sono giocatori che si integrano bene, proprio come capitava a me ed Enrico Chiesa ai tempi della Lazio”.

L’argentino ha poi aggiunto: “Federico Chiesa è più abituato ad agire sulla fascia. Ha tutte le qualità per diventare una seconda punta come il padre Enrico, ma deve diventare più prolifico”.

Parole che suonano sorprendenti, considerando l’impatto devastante avuto da Kvaratskhelia e Osimhen in questo avvio di Serie A. Il georgiano e il nigeriano sono a quota 7 e 6 gol segnati finora, trascinando il Napoli in testa alla classifica. Un tandem offensivo tra i migliori d’Europa, ma che evidentemente non ha impressionato Crespo. I tifosi azzurri sperano ora che Kvara e Osimhen possano presto far ricredere l’ex attaccante argentino.