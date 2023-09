Napoli, Kvaratskhelia Most Improved Player su FIFA 24

Khvicha Kvaratskhelia, il talento georgiano del Napoli, è stato nominato tra i “most improved” in FIFA 24.

ESPORT – L’attesa è finita per gli appassionati di videogame e calcio: FIFA 24 è finalmente qui. Tra le stelle in ascesa del gioco, spicca il nome di Khvicha Kvaratskhelia, il giovane talento georgiano del Napoli. Kvaratskhelia è stato inserito nella categoria dei “most improved” del gioco, un riconoscimento che premia i calciatori che hanno mostrato il miglioramento più significativo nell’ultimo anno.

FIFA 24: Kvaratskhelia Most Improved Player

Il miglioramento di Kvaratskhelia in FIFA 24 è senza precedenti. Nessun altro calciatore ha mai registrato un aumento così drastico nelle proprie statistiche nel gioco. Ma non è l’unico: altri nomi di spicco del calcio europeo come Balogun, Balde, l’italiano Baldanzi e Gabri Veiga si sono uniti a lui in questa categoria esclusiva.

Osimhen: Il Fulmine di Napoli

Non è solo Kvaratskhelia a far parlare di sé nel nuovo FIFA 24. Victor Osimhen, il nigeriano del Napoli, è stato nominato il calciatore più veloce del gioco con un punteggio di 88. Dietro di lui, troviamo Leao con 86, Theo Hernandez con 85 e Chiesa con 84. Questo riconoscimento sottolinea ulteriormente la qualità del Napoli sia nel mondo reale che in quello virtuale.

Cosa Significa per il Napoli?

Questi riconoscimenti non sono solo un motivo di orgoglio per i giocatori, ma anche un segno del crescente impatto del Napoli nel calcio globale. Avere due giocatori così altamente valutati in un gioco di portata mondiale come FIFA 24 è una testimonianza della forza e del talento che il club sta accumulando.

Dettagli su FIFA 24

FIFA 24 è l’ultimo capitolo della serie di giochi di calcio di EA Sports. Sarà disponibile su varie piattaforme, tra cui PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Il gioco offre diverse edizioni, tra cui la Standard Edition a 69,99€ e la Ultimate Edition a 99,99€, che offre vantaggi esclusivi come l’accesso anticipato e oggetti bonus.