FIFA 24, Osimhen è il calciatore più veloce. Staccati Leao e Theo

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è il calciatore più veloce in FIFA 24, superando Leao, Theo Hernandez e Chiesa. Tutto sul nuovo gioco EA Sports FC 24 e sul ruolo di Osimhen.

ESPORT – Victor Osimhen è noto per la sua velocità fulminea in campo, e ora anche nel mondo virtuale dei videogiochi. Il nigeriano del Napoli è stato nominato il calciatore più veloce nel nuovo videogame FIFA 24 di EA Sports, con un punteggio di 88 in velocità. Dietro di lui, troviamo Leao con 86, Theo Hernandez con 85 e Chiesa con 84.

Tutto su EA Sports FC 24

Il nuovo gioco di EA Sports, precedentemente noto come FIFA, è ora chiamato EA Sports FC 24. Questo cambio di nome ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di calcio e videogiochi. Il gioco sarà rilasciato il 29 settembre 2023, ma per coloro che preordinano la Ultimate Edition, l’accesso anticipato inizierà il 22 settembre 2023.

Edizioni e Prezzi

Standard Edition : Costa 69,99$ e include tutte le caratteristiche base del gioco.

: Costa 69,99$ e include tutte le caratteristiche base del gioco. Ultimate Edition: A 99,99$, offre vantaggi come l’accesso anticipato di sette giorni e vari oggetti bonus, tra cui una carta Eroe UCL femminile per Ultimate Team e 4600 FC Points.

Piattaforme Disponibili

Il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Ogni piattaforma ha una pagina ufficiale del prodotto, facilmente accessibile online.

Novità in FC 24

Nonostante il cambio di nome, EA Sports promette le “stesse grandi esperienze” con oltre 19.000 giocatori, 700 squadre e 100 stadi. Una delle novità più eccitanti è l’inclusione delle giocatrici nell’Ultimate Team, un passo avanti significativo per la rappresentazione di genere nel gioco.

Osimhen: Un Fenomeno anche su FIFA 24

La notorietà di Osimhen come il calciatore più veloce in FIFA 24 non è una sorpresa per chi segue la Serie A. Il suo stile di gioco dinamico e la sua abilità nel superare i difensori lo rendono un asset prezioso per il Napoli. La sua velocità è stata fondamentale in numerose occasioni, contribuendo a cambiare l’esito delle partite.