EA Sports FC 24: I Rating dei Calciatori del Napoli Svelati, Osimhen e Kvaratskhelia in Ascesa

Esport. L’attesa per il lancio di EA Sports FC 24 è palpabile, e i fan sono ansiosi di scoprire come i loro calciatori preferiti saranno valutati nel gioco. Dopo la divulgazione dei rating della Juventus, è ora il turno del Napoli, la squadra campione d’Italia in carica, di essere sotto i riflettori.

I Rating dei Calciatori del Napoli in EA Sports FC 24

Victor Osimhen – 88

Khvicha Kvaratskhelia – 86

Giovanni Di Lorenzo – 85

Stanislav Lobotka – 84

André-Frank Zambo Anguissa – 83

Alex Meret – 83

Piotr Zieliński – 83

Matteo Politano – 81

Amir Rrahmani – 81

Mario Rui – 81

Giacomo Raspadori – 79

Mathías Olivera – 78

Jesper Lindstrom – 77

Juan Jesus – 75

Leo Skiri Østigård – 73

Le Stelle del Napoli in Ascesa su EA Sports FC 24

Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia sono i giocatori che hanno visto la crescita più significativa nei loro rating. Osimhen è salito di 5 punti, passando da un rating di 83 in FIFA 23 a un impressionante 88. Kvaratskhelia ha fatto un balzo ancora più notevole, con un aumento di 12 punti, passando da un modesto 74 a un solido 86.

Altri Giocatori in Crescita

Anche altri membri della squadra hanno visto miglioramenti nei loro rating. Il capitano Giovanni Di Lorenzo è salito di 3 punti, mentre Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa hanno entrambi guadagnato 2 punti. Alex Meret, il portiere, ha visto un aumento di 5 punti, portando il suo rating a 83.

In Attesa delle Carte In-Form

Mentre nessun calciatore del Napoli è riuscito a raggiungere un rating di 90 o più, c’è ancora speranza per le carte In-Form che verranno rilasciate nel corso della stagione. Queste carte potrebbero vedere ulteriori miglioramenti nei rating dei giocatori, rendendo la squadra ancora più competitiva nel contesto del gioco.

In conclusione, i nuovi rating dei calciatori del Napoli in EA Sports FC 24 riflettono le prestazioni eccezionali della squadra nella stagione passata. Con stelle come Osimhen e Kvaratskhelia in ascesa, il futuro sembra luminoso per i tifosi del Napoli.