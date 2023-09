Il Cast di One Piece Canta la Sigla di ‘Mare Fuori: Un Omaggio a Napoli

Il cast del popolare live-action di One Piece su Netflix si cimenta in un esilarante tentativo di cantare la sigla della famosa fiction italiana ‘Mare Fuori’.

One Piece, la serie tv che sta spopolando su Netflix, continua a far parlare di sé. Questa volta, il cast del live-action si è cimentato in un’impresa tanto divertente quanto inaspettata: cantare la sigla della celebre fiction italiana ‘Mare Fuori‘.

Un Omaggio Italiano

Netflix, come da tradizione quando si tratta di promuovere una delle sue produzioni di punta, ha proposto al cast di One Piece di improvvisare alcune parole in una lingua straniera. Questa volta, la scelta è ricaduta sul Napoletano e poi sull’italiano, lingue che hanno regalato momenti esilaranti ai fan della serie.

Gesti e Dialetti: Un Mix Divertente

Nonostante la presenza di alcuni luoghi comuni, come il tipico gesticolare italiano, è stato molto divertente vedere Emily Rudd, Taz Skylar e gli altri membri del cast mentre cercavano di decifrare le parole scritte sui cartellini. Inaki Godoy, il capitano della ciurma, ha addirittura inneggiato, senza saperlo, a ‘La canzone del capitano’ di Francesco Facchinetti.

La Lingua Napoletana in Primo Piano

Uno dei momenti più divertenti è stato quando Jacob Gibson ha cercato di decifrare la lingua napoletana della sigla di ‘Mare Fuori‘. Un omaggio che ha sicuramente fatto sorridere i fan della serie e della fiction.

Un Cast Affiatato

Il video ha mostrato un cast molto affiatato, un aspetto che traspare in tutto il materiale promozionale del live-action di One Piece. Un bel modo per far conoscere gli interpreti di personaggi così amati dai fan.

Il Cast di One Piece Canta la Sigla di ‘Mare Fuori’: il Video

Il video completo è disponibile in calce a questa notizia. E se siete fan della serie, avete già letto la nostra recensione di One Piece? Sapevate che Emily Rudd sarebbe una Gwen Stacy perfetta secondo molti fan?

In conclusione, questo divertente esperimento linguistico ha offerto un momento di leggerezza e ha rafforzato il legame tra il cast e i fan. Un altro successo per la serie One Piece e per Netflix, che continua a puntare su contenuti che coinvolgono e intrattengono il pubblico globale.