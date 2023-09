Infortunio Politano: L’Ex Medico della Nazionale Prevede 10-15 Giorni di Stop

L’ex medico della Nazionale italiana, Enrico Castellacci, parla dell’infortunio di Matteo Politano e dei possibili tempi di recupero per l’attaccante di Garcia.

CALCIO NAPOLI. L’infortunio di Matteo Politano, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, è al centro delle discussioni in questi giorni. A fornire un quadro più chiaro della situazione è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana, durante una recente intervista a Radio Kiss Kiss Napoli nel programma Radio Goal.

Castellacci sull’infortunio di Politano

“L’infortunio di Matteo Politano? Mi auguro che possa essere solo un risentimento muscolare ed una lesione di primo grado,” ha dichiarato Castellacci. Secondo l’esperto, in caso di lesione di primo grado, il calciatore avrà bisogno di un periodo di riposo che potrebbe variare dai 10 ai 15 giorni.

Ritiro dalla Nazionale: Una Decisione Cautelativa?

Castellacci ha anche sottolineato che se l’infortunio non fosse stato grave, è improbabile che Politano avrebbe lasciato il ritiro della Nazionale, a meno che la decisione non fosse stata presa a titolo cautelativo. “Speriamo sia solo un edema e non altro, aspettiamo gli esami strumentali,” ha aggiunto.

L’Importanza degli Esami Strumentali

Gli esami strumentali saranno cruciali per determinare la gravità dell’infortunio e il tempo necessario per il recupero completo. Questi dati saranno fondamentali sia per il Napoli che per la Nazionale, considerando l’importanza di Politano per entrambe le squadre.

Pausa forzata

Secondo Enrico Castellacci, Matteo Politano potrebbe essere costretto a una pausa forzata, ma relativamente breve, che potrebbe variare dai 10 ai 15 giorni. Tutto dipenderà dagli esami strumentali e dal grado della lesione.