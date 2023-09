L’infortunio di Politano in nazionale accende tensioni tra Napoli e Spalletti

L’infortunio di Matteo Politano durante la partita Italia-Macedonia alimenta le tensioni tra Napoli e l’ex allenatore Luciano Spalletti.

CALCIO NAPOLI. La notizia dell’infortunio di Matteo Politano, avvenuto durante la partita tra Italia e Macedonia, ha scatenato una serie di tensioni tra il Napoli e Luciano Spalletti, l’ex allenatore del club ora Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

Il Contesto dell’Infortunio

Durante la gara con la Macedonia, Politano ha dovuto abbandonare il campo a causa di un infortunio al polpaccio. Ieri, l’attaccante ha lasciato il ritiro della Nazionale per tornare a Napoli, dove subirà ulteriori esami strumentali per valutare l’entità del problema fisico. Questo infortunio mette in dubbio la sua partecipazione al prossimo match di Serie A contro il Genoa, previsto per questo sabato.

Tensioni in Aumento tra Napoli e Spalletti

“Politano s’infortuna in Nazionale“, il titolo di apertura di Cronache di Napoli che sottolinea la tensione tra il club partenopeo e il ct azzurro nonché ex allenatore Luciano Spalletti. Proprio Spalletti è finito nel mirino delle critiche, accusato di aver spremuto troppo il giocatore nonostante non fosse al meglio della condizione.

Le Implicazioni per la Serie A

Per il problema al polpaccio rimediato, Politano è a forte rischio per la gara di sabato contro il Genoa, prima dopo la sosta. Il Napoli spera di recuperarlo, ma molto dipenderà dall’entità dell’infortunio e dall’esito degli esami strumentali a cui il giocatore si sottoporrà nelle prossime ore.

Cosa Aspettarsi Ora?

Politano è atteso a Napoli per sottoporsi a ulteriori esami che chiariranno la gravità dell’infortunio. Nel frattempo, il club e i tifosi attendono con ansia notizie positive che possano dissipare le incertezze sul futuro immediato della squadra.

Si tratta del primo caso di attrito tra gli azzurri e Spalletti da quando il tecnico siede sulla panchina della Nazionale. La speranza del Napoli è che possa trattarsi solo di uno stiramento di lieve entità, ma la situazione andrà monitorata con attenzione nelle prossime ore.