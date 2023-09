Politano nel Mirino: La Stampa Nazionale non Perdona l’Esterno del Napoli

Matteo Politano del Napoli è stato duramente criticato dalla stampa nazionale dopo il pareggio dell’Italia contro la Macedonia del Nord.

CALCIO NAPOLI. Il pareggio dell’Italia contro la Macedonia del Nord ha lasciato un retrogusto amaro, e la stampa nazionale sembra aver individuato i colpevoli: Gianluigi Donnarumma e Matteo Politano. L’esterno del Napoli è stato particolarmente bersagliato dai media, che non hanno risparmiato critiche nonostante il calo generale della squadra di Luciano Spalletti nel secondo tempo.

Le Pagelle di Politano: Un Quadro Sconfortante

Tuttosport (5) : “Non è brillante: si mangia un gol facile sparando addosso ai rivali.”

: “Non è brillante: si mangia un gol facile sparando addosso ai rivali.” Corriere dello Sport (5) : “Fatica e rimane nello spogliatoio nell’intervallo.”

: “Fatica e rimane nello spogliatoio nell’intervallo.” Gazzetta dello Sport (4,5) : “Fuori dopo 45 minuti. Non trova posizione, è lento.”

: “Fuori dopo 45 minuti. Non trova posizione, è lento.” Il Mattino (5) : “Sembra la fotocopia peggiore del giocatore che ha vinto lo scudetto.”

: “Sembra la fotocopia peggiore del giocatore che ha vinto lo scudetto.” Repubblica (5) : “Chiede lanci lunghi, non ci arriva mai.”

: “Chiede lanci lunghi, non ci arriva mai.” Corriere della Sera (5): “Dimostra una leggerezza estrema.”

Napoli nel Mirino?

La stampa del nord sembra avere un’antipatia particolare per i calciatori del Napoli, come dimostrato dalle critiche rivolte non solo a Politano ma anche al capitano Di Lorenzo. Questa tendenza potrebbe essere vista come un tentativo di sparare a zero sui calciatori partenopei, alimentando ulteriori tensioni tra il club e i media nazionali.

Tendenza a criticare i calciatori del Napoli

Le pagelle di Politano rivelano un giudizio quasi unanime: la sua prestazione è stata al di sotto delle aspettative. Ma è giusto puntare il dito solo su di lui, o c’è una tendenza più ampia di criticare i calciatori del Napoli? In ogni caso, Politano e il Napoli avranno molto da riflettere e, soprattutto, da dimostrare nelle prossime partite.