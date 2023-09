Macedonia-Italia, arriva una bella notizia per Rudi Garcia e il Napoli

Elmas si distingue nella partita tra Macedonia del Nord e Italia, Rudi Garcia e il Napoli sorridono in vista della gara con il Genoa.

CALCIO NAPOLI. Nel pareggio per 1-1 tra Macedonia del Nord e Italia, valido per le qualificazioni ad Euro 2024, una delle note positive è stata la prestazione di Eljif Elmas. Il centrocampista del Napoli è stato uno dei migliori in campo, mettendo in difficoltà gli Azzurri di Spalletti.

Nonostante il risultato deludente, mister Rudi Garcia può sorridere pensando al rientro di Elmas, che tornerà al Napoli ancora più motivato e convinto dei propri mezzi, come dimostrato contro l’Italia.

Elmas ha messo in mostra tutte le sue qualità tecniche e atletiche, risultando imprendibile sulla fascia e creando diversi grattacapi alla retroguardia italiana. Una prova di carattere e personalità.

Il macedone ha poi evidenziato nell’intervista post-partita come le difficoltà del terreno di gioco abbiano condizionato entrambe le squadre. Ma la sua prestazione è un segnale confortante per Garcia in vista della ripresa del campionato contro il Genoa.

Elmas tornerà al Napoli con nuove motivazioni e con la voglia di essere protagonista. Una buona notizia per il tecnico francese, che ritroverà un giocatore rinfrancato e pronto a dare il massimo nel finale di stagione.