Infortunio Politano: Ecco quante gare potrebbe saltare. Tocca a Lindstroom

L’infortunio di Matteo Politano con la Nazionale mette a rischio la sua presenza nelle prossime partite del Napoli. Pronto Lindstroom.

CALCIO NAPOLI NOTIZIE – L’infortunio di Matteo Politano con la Nazionale italiana tiene in ansia il Napoli. L’attaccante azzurro ha lasciato anzitempo il ritiro dell’Italia a causa di un risentimento muscolare e oggi si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l’entità del problema fisico. La speranza del club partenopeo è che Politano possa recuperare in tempo per la sfida contro il Genoa di sabato, ma molto dipenderà dall’esito degli accertamenti a cui verrà sottoposto nelle prossime ore.

Qualora l’infortunio fosse più serio del previsto, l’ex Inter rischierebbe di saltare non solo la trasferta di Marassi contro il Grifone, ma anche l’importantissimo match di Champions League in programma mercoledì contro lo Sporting Braga. Un’assenza pesante per il Napoli, visto che Politano è uno dei punti fermi nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti.

Esami per Politano

Bisognerà quindi attendere l’esito degli esami strumentali per conoscere con esattezza i tempi di recupero dell’esterno offensivo. Il Napoli e Spalletti incrociano le dita, nella speranza di averlo a disposizione almeno per la sfida europea in Portogallo.

Infortunio Politano le Opzioni di Rudi Garcia

Con Politano fuori dai giochi, l’allenatore Rudi Garcia potrebbe dover fare affidamento su altre opzioni offensive. Toccherà probabilmente a Lindstrom sostituire Politano sulla fascia destra del tridente azzurro. Garcia ritroverà anche Victor Osimhen, che ha segnato nella partita contro Sao Tome and Principe ed è carico a pallettoni.