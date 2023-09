Osimhen, l’istinto da goleador non si placa: rete ‘flash’ con la Nigeria dopo soli 13 minuti

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha impiegato solo 13 minuti con la Nigeria per andare in gol contro Sao Tome e Principe.

Impossibile rinunciare a Victor Osimhen. La decisione del ct della Nigeria, Josè Peseiro, di far giocare il suo attaccante nella partita di qualificazione contro Sao Tome e Principe ha lasciato perplessi i tifosi del Napoli che speravano che il nigeriano si riposasse in vista del prossimo incontro di campionato contro il Genoa, ma il CT portoghese ha deciso diversamente.

Tuttavia, la scelta di far giocare Osimhen si è dimostrata vincente. Nonostante le preoccupazioni, Osimhen ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario istinto da goleador, mettendo a segno un gol in soli 13 minuti dall’inizio della partita. Il suo marchio di fabbrica, un colpo di testa preciso su calcio d’angolo, ha sbloccato la situazione per la Nigeria.

Un gol che potrebbe essere esattamente ciò di cui Osimhen ha bisogno per tornare in forma dopo una prestazione meno ‘brillante’ nell’ultimo match contro la Lazio. La punta nigeriana è senza dubbio uno dei gioielli dell’attacco del Napoli e la sua rete potrebbe dare una spinta morale alla squadra in vista dell’importante scontro con il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris.