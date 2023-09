Lindstrom destinato a conquistare sempre più spazio nel Napoli: fiducia totale di Garcia

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, sembra avere totale fiducia nel nuovo acquisto, Jesper Lindstrom, che avrà sempre più spazio in squadra.

Nel Napoli, l’attenzione è ora rivolta al futuro, con la squadra di Rudi Garcia desiderosa di riscattarsi dopo la sconfitta contro la Lazio. Il prossimo avversario in agenda è il Genoa, con il tecnico francese che ha un asso nella manica: Jesper Lindstrom. L’acquisto danese da circa 30 milioni di euro potrebbe presto diventare un pilastro fondamentale per il Napoli, guadagnando un posto di primo piano nella squadra azzurra. La possibilità di questa crescita è stata discussa nell’ultima edizione del Corriere dello Sport.

Lindstrom l’asso nella manica di questo Napoli: Garcia ci crede

Il giovane centrocampista Jesper Lindstrom si sta facendo strada nel cuore del Napoli, e sembra destinato a diventare una figura sempre più centrale nella squadra azzurra. Con abilità, potenza, velocità e versatilità nel suo repertorio, Lindstrom sembra destinato a guadagnare un ruolo di rilievo, soprattutto considerando l’approccio tattico del Napoli che continua a sperimentare il sistema 4-2-4 in fase offensiva.

Il debutto di Lindstrom con la maglia azzurra è avvenuto contro la Lazio, nonostante i pochi allenamenti sostenuti con la squadra. Totale fiducia di Rudi Garcia nei confronti del giocatore danese. Va notato inoltre che Lindstrom è un calciatore pronto e già esperto, avendo accumulato esperienza sia in Champions League che nella Bundesliga, dove ha indossato la maglia della sua nazionale. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport:

“Per la verità c’è un altro sospetto molto fondato nelle pieghe della squadra: Lindstrom ha qualità, colpi, velocità e duttilità e sembra destinato a conquistare sempre più spazio. Soprattutto nell’ottica di un’impronta tattica che, sul boulevard Maradona, continua a calcare tracce profonde di 4-2-4 in fase offensiva. Il trequartista danese ha esordito con la Lazio, con pochi allenamenti alle spalle, e ciò significa che Garcia ci crede, ma è anche vero che è un giocatore pronto, un nazionale con esperienza in Champions e in Bundesliga”.