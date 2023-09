Infortunio Politano, le condizioni dopo il ko in Nazionale. Ecco cosa filtra dal Napoli

Tegola per l’Italia e per il Napoli: Politano lascia il ritiro azzurro per infortunio. Esami nei prossimi giorni per valutare l’entità del problema al polpaccio.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nuova tegola per l’Italia di Luciano Spalletti e anche per il Napoli di Rudi Garcia. Matteo Politano ha infatti lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio rimediato nel match contro la Macedonia del Nord.

L’esterno offensivo azzurro ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni con gli esami strumentali, che diranno l’entità del problema fisico.

Secondo quanti filtra da Castel Volturno, centro sportivo del Napoli, è molto probabile che già nella mattinata di lunedì Politano svolga i primi accertamenti. Solo allora si capirà l’effettiva gravità dell’infortunio e i tempi di recupero.

La speranza di Garcia è quella di riavere il giocatore a disposizione il prima possibile, magari già per la trasferta del 16 settembre contro il Genoa. Ma non è escluso uno stop più lungo che costringerebbe l’ala a saltare anche altre gare.

Intanto Spalletti ha convocato Riccardo Orsolini come sostituto di Politano per le prossime sfide dell’Italia. Il ct spera di avere buone notizie dagli accertamenti sul giocatore del Napoli, fondamentale nello scacchiere azzurro sulla fascia destra d’attacco