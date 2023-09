Macedonia-Italia, triplice fischio ‘vivacizzato’ dal battibecco tra Spalletti e Malevski

Vivace scambio di opinioni tra il commissario tecnico della nazionale italiana, Luciano Spalletti, e l’allenatore della Macedonia, Milevski.

Luciano Spalletti, pur essendo un allenatore di successo in Italia come dimostrato dal tanto ambito Scudetto che all’ombra del Vesuvio mancava da troppo tempo, non è in grado di operare miracoli in pochi giorni. L’insuccesso dell’Italia nelle ultime due edizioni dei Mondiali ha delle ragioni valide, e Spalletti sembra riconoscere che ci sono sfide significative da affrontare per riportare la squadra al vertice. La prestazione contro la Macedonia del Nord, una squadra non tra le più competitive in Europa, ha ulteriormente deluso il tecnico toscano. Il pareggio finale è stato principalmente attribuito all’incapacità dell’Italia di esprimere il proprio potenziale sul campo. Alla fine del match, c’è stato anche un acceso scambio di parole tra i due allenatori.

Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Spalletti non aveva voluto guardarla quella punizione, quasi se lo sentisse. Ancora in piedi, camminando dentro e fuori dall’area tecnica, per teleguidare la squadra alla ricerca di spazi ancora complicati. Partita velenosa e avvelenata nel finale anche da un vivace scambio di opinioni con Milevski: Spalletti è andato a stringergli la mano, ma quello che gli ha detto il collega indicando il campo non dev’essergli piaciuto, perché Lucio se n’è andato facendo “no” con il dito, e non sorrideva granché”.