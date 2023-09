De Canio Critica il Napoli: “Squadra più Debole. Natan Non è All’Altezza”

Luigi De Canio, ex difensore e allenatore, mette in discussione la forza del Napoli e critica le scelte di mercato del club.

Notizie calcio Napoli. Luigi De Canio, ha condiviso le sue opinioni sul Napoli, squadra campione d’Italia, in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss. L’ex difensore e allenatore ha messo in discussione la strategia di Rudi Garcia e la qualità del nuovo acquisto, Natan.

De Canio Dubita delle Scelte di Garcia

De Canio ha espresso preoccupazioni sulle decisioni di mercato del Napoli, sottolineando che Garcia, essendo un allenatore non italiano, potrebbe non avere la stessa cautela nel lanciare giovani talenti in campo. “Garcia non teme di bruciare i giovani, eppure Natan non viene utilizzato. Questo probabilmente indica che il giocatore non è all’altezza delle aspettative,” ha detto De Canio.

Natan: Un Acquisto Sotto i Riflettori

L’attenzione di De Canio si è focalizzata su Natan, un giocatore che, secondo lui, non ha ancora dimostrato di essere all’altezza del Napoli. “Chi ha acquistato Natan evidentemente si aspettava di più da lui. Se non ha ancora trovato spazio nella squadra, significa che è relegato ai margini,” ha aggiunto.

Un Napoli Più Debole?

Secondo De Canio, l’incapacità di Natan di guadagnarsi un posto in squadra potrebbe indicare una debolezza generale nella difesa del Napoli rispetto alla scorsa stagione. “Se Natan è ai margini, allora il Napoli è più debole di quanto fosse l’anno scorso, almeno in termini difensivi,” ha concluso.