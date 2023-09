Napoli, Natan voluto fortemente da un dirigente. Il club è sicuro di avere un campione

Napoli vede un grande futuro per Natan. Maurizio Micheli, esperto di nuovi talenti, è stato fondamentale per portarlo in azzurro.

Ultime notizie calcio Napoli – Nonostante finora non abbia praticamente mai visto il campo con la maglia del Napoli, il club azzurro resta convinto delle qualità di Natan, difensore centrale acquistato in estate per sostituire Kim Min-jae.

Come riportato da Repubblica, Natan è stato voluto con decisione da Maurizio Micheli, responsabile dello scouting azzurro. È stato lui a spingere con la società per portare il giovane brasiliano all’ombra del Vesuvio.

Anche il tecnico Rudi Garcia al momento del suo acquisto ha speso parole di elogio: “Natan ha le caratteristiche giuste per difendere in campo aperto”. Finora però non si è praticamente mai visto, con Juan Jesus titolare al fianco di Rrahmani.

Da quando Kim è andato via e Juan Jesus è diventato il titolare, i tifosi del Napoli sono un po’ preoccupati. Vogliono vedere un nuovo giocatore che possa dare una mano alla squadra subito. Ecco perché sono curiosi di vedere cosa può fare Natan.

Nonostante le perplessità dei tifosi, che si aspettavano un immediato sostituto di Kim, il Napoli continua a nutrire massima fiducia in Natan. Il club è convinto che quando verrà data una chance al brasiliano, questi saprà dimostrare tutto il suo valore