Rinnovo Osimhen con il Napoli: Ci siamo! I dettagli dell’accordo

Accordo raggiunto tra Napoli e Osimhen per il rinnovo di contratto, manca solo la firma dell’attaccante nigeriano. I dettagli.

CALCIOMERCATO NAPOLI– Il futuro di Victor Osimhen con il Napoli sembra sempre più chiaro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’attaccante nigeriano è vicinissimo a firmare il rinnovo del contratto con il club partenopeo. Nonostante la mancanza di un annuncio ufficiale, sembra che l’accordo tra le parti sia ormai una formalità.

Rinnovo Osimhen con il Napoli: la Trattativa

Il Mattino ha fornito ulteriori dettagli sulla trattativa, sottolineando come Osimhen sia stato al centro dell’attenzione durante l’estate, con offerte provenienti da diverse parti del mondo, incluse alcune dal Medio Oriente. Tuttavia, il giocatore sembra aver deciso di rimanere a Napoli. Aurelio De Laurentiis, il presidente del club, ha alzato la posta, valutando Osimhen oltre i 200 milioni di euro.

Clausola Rescissoria Ancora Incerta

Il nuovo accordo con il Napoli non è stato ancora formalizzato e la clausola rescissoria resta ballerina, ma la stretta di mano c’è già stata. De Laurentiis ha alzato ancora la posta, valutando il cartellino di Osimhen oltre i 200 milioni di euro.

Osimhen è pronto a legarsi a lungo termine con il Napoli, diventando ufficialmente il nuovo volto franchise degli azzurri per i prossimi anni. I tifosi attendono a breve l’annuncio ufficiale.

L’Importanza di Osimhen per il Napoli

Victor Osimhen è un elemento chiave per il Napoli, e il suo imminente rinnovo contrattuale è una notizia positiva per i tifosi e per l’intero club. Con le sue prestazioni eccellenti, Osimhen ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti in Serie A e in Europa.