Al Hilal-Osimhen, ADL e la clamorosa mail di risposta: “Con la vostra offerta ci comprate solo un piede”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è divertito a respingere l’offerta dell’Al-Hilal per Victor Osimhen.

NAPOLI OSIMHEN – L’obiettivo del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è sempre stato uno fin dall’inizio: trattenere Victor Osimhen. E niente è andato storto, anzi. Il tutto è stato portato a compimento nel migliore dei modi, senza rinunciare ad un pizzico di ‘sarcasmo’ da parte dello stesso De Laurentiis.

Il presidente del Napoli ha infatti respinto ‘ironicamente’ un’offerta dell’Al-Hilal, club saudita che si era mosso insistentemente per Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da L’Équipe, il patron azzurro avrebbe inviato una mail di risposta agli intermediari arabi in cui derideva la proposta di 200 milioni di euro.

“Con la vostra offerta si può comprare solo un piede di Osimhen – avrebbe scritto De Laurentiis – Per il prossimo anno forse con 500 milioni potremo valutare la vostra proposta, ma ripeto: forse”.

Il presidente del Napoli ha voluto blindare il proprio gioiello respingendo ogni assalto dall’estero.

De Laurentiis avrebbe anche trovato una base d’accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante nigeriano, segnale di come il club punti fortemente su di lui per presente e futuro. I tifosi attendono con trepidazione questa firma, consapevoli dell’importanza di Osimhen.