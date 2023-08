Osimhen al Napoli fino al 2026: contratto da 15 milioni e clausola da capogiro (Corriere dello Sport)

Osimhen pronto a firmare il rinnovo col Napoli fino al 2026: ingaggio da 15 milioni l’anno e clausola monstre da 150 milioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il futuro di Victor Osimhen è chiaro: continuerà a vestire la maglia azzurra del Napoli almeno fino al 2026. Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nei negoziati, garantendosi le prestazioni del talento nigeriano per diversi anni a venire.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli ha blindato Victor Osimhen con un contratto faraonico. L’attaccante nigeriano, dopo un’estenuante trattativa, firmerà il rinnovo fino al 2026 sulla base di 15 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Un ingaggio da top player, il più elevato della Serie A.

Ma non è finita qui. Nel nuovo accordo ci sarà anche una clausola rescissoria monstre da 150 milioni di euro, che entrerà in vigore l’anno prossimo per l’estero e tra due per l’Italia. Il contratto prevede, inoltre, diritti d’immagine a favore del club e bonus legati alle reti segnate da Osimhen. Insomma, un pacchetto completo che tiene conto delle esigenze sia del giocatore che del club. Cifre importanti che testimoniano l’investimento del Napoli su Osimhen.

Dopo aver resistito al pressing delle big d’Europa, e soprattutto ai milioni degli arabi, De Laurentiis ha deciso di accontentare il suo gioiello. Un rinnovo oneroso ma necessario per blindare a lungo il bomber e respingere future offensive. La conferma di quanto il nigeriano sia fondamentale arriva dall’ingaggio da 15 milioni, il più alto della rosa.

Ora Osimhen potrà concentrarsi solo sul campo, gettandosi alle spalle voci di mercato e malumori. Il Napoli ce l’ha messa tutta per trattenerlo, adesso tocca a lui ripagare questa fiducia a suon di gol e trascinare gli azzurri verso nuovi trofei. I tifosi sognano.

Visione Futuristica del Napoli

Questo rinnovo è una chiara dimostrazione di come il Napoli e De Laurentiis abbiano intenzione di guardare al futuro. In un mercato in cui i prezzi sono sempre più esorbitanti, garantirsi un talento come Osimhen è essenziale. E il presidente partenopeo ha dimostrato di saper prevedere le mosse del mercato, anticipando la concorrenza e blindando il suo gioiello.