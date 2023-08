Osimhen Rinnova con il Napoli. Sparita la Doppia Clausola: Ecco Tutti i Dettagli

Secondo Sky mancherebbe solo la firma per il rinnovo di Osimhen col Napoli: ingaggio top, scadenza 2026 e clausola unica da 150 milioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Manca solo la firma per sancire il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, secondo cui nelle ultime ore sono stati definiti tutti i dettagli dell’accordo tra l’attaccante nigeriano e il club azzurro.

Stando alle indiscrezioni, Osimhen prolungherà fino al 2026 (un anno in più rispetto all’attuale scadenza). Non è prevista la discussa doppia clausola valida per l’Europa e per l’Arabia Saudita, ma un’unica clausola da circa 150 milioni che il primo anno non varrà per l’Italia.

Per quanto riguarda l’ingaggio, il bomber percepirà più di 10 milioni netti a stagione, diventando il calciatore più pagato della rosa. Uno sforzo importante da parte di De Laurentiis, che ha trovato piena disponibilità dal giocatore e dal suo agente Calenda.

De Laurentiis, presidente del Napoli, si è detto soddisfatto dell’accordo, poiché ciò significa che Osimhen rimarrà a Napoli almeno per un altro anno. La collaborazione tra l’agente del giocatore, Roberto Calenda, e la società è stata descritta come “costruttiva”, con entrambe le parti concentrate sull’ottenere il miglior accordo possibile e non sul trasferimento del giocatore, nonostante l’interesse mostrato da molti club europei.

Con questo rinnovo, il Napoli conferma la propria ambizione di rimanere al vertice del calcio italiano e di competere al massimo livello in Europa.