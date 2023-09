Natan, pronto per il debutto in Serie A. Ecco cosa ha fatto Garcia

Natan, è pronto per fare il suo debutto in Serie A. L’allenatore Rudi Garcia sta lavorando con lui per prepararlo al meglio per il calcio italiano.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Natan, il promettente calciatore brasiliano del Napoli, è sulla soglia del suo debutto in Serie A. Originario dello stato di San Paolo in Brasile, una città con una forte presenza di napoletani, Natan è stato chiamato a sostituire Kim nel ruolo di difensore centrale.

Adattamento al Calcio Italiano

Secondo l’allenatore Rudi Garcia, Natan ha ancora bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano. “Ha bisogno di testarlo molto presto,” ha dichiarato Garcia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. A differenza degli altri due nuovi acquisti, Cajuste e Lindstrom, Natan ha avuto un inizio di stagione più lento.

Natan, Garcia prepara il debutto in serie A

Con un calendario fitto di impegni, soprattutto a livello europeo, il Napoli avrà bisogno di tutti i suoi giocatori. “Ci sarà spazio anche per Natan, possibilmente già a Genova contro i rossoblù,” continua la Gazzetta dello Sport. Quando sarà pronto, è probabile che Natan prenda il posto di Juan Jesus, che è stato il titolare nelle prime partite della stagione.

Background e Motivazioni

Natan ha una storia personale toccante che lo ha portato fino a questo punto della sua carriera. Cresciuto in una famiglia di modesti mezzi e con un fratello disabile, Natan ha affrontato numerose sfide nella sua vita. Ha iniziato la sua carriera calcistica presso la scuola dell’associazione sportiva Tubarao in Brasile, come riportato dal Corriere dello Sport. La sua fede incrollabile e la sua passione per il calcio lo hanno aiutato a superare momenti difficili, incluso un tragico incendio al Flamengo che ha causato la perdita di dieci dei suoi compagni d’accademia.