I Migliori Giochi di Amazon Luna in Italia: Una Guida Completa

Amazon Luna, il servizio di gaming in streaming, ha recentemente fatto il suo debutto in Italia, portando con sé un’ampia varietà di giochi. Da titoli AAA a quelli indie, passando per le esclusive Ubisoft, Luna offre un’esperienza di gioco diversificata per tutti i gusti. Ma quali sono i migliori giochi disponibili su Amazon Luna in Italia? Scopriamolo insieme.

Quali sono i migliori giochi di Amazon Luna?

Amazon Luna continua a sorprendere gli appassionati di gaming con una selezione eccezionale di giochi nel 2023. Tra i titoli gratuiti per gli abbonati Prime spiccano “Resident Evil 2 Remake”, “Overcooked!”, “Lego DC Super-Villains” e “Time On Frog Island”, offrendo un mix di horror, azione, e avventure divertenti.

Altri giochi imperdibili includono “Control”, “Metro Exodus”, “Resident Evil 7”, “A Plague Tale: Innocence”, “Assassin’s Creed Valhalla“, “Immortals Fenyx Rising”, “WatchDog Legion”, “Far Cry 5” e “The Division 2”. Questa varietà assicura un’esperienza di gioco entusiasmante per tutti gli utenti di Luna.

I migliori giochi inclusi in Prime Gaming e Jackbox Games

Prime Gaming, incluso gratuitamente per i clienti Amazon Prime, offre una selezione di giochi che varia nel tempo. Attualmente, il titolo di spicco è Fortnite, seguito da Ride 4, un simulatore di corse di moto, Tiny Lands, un rompicapo con grafica minimalista, e Encodya, un’avventura grafica che combina atmosfere retrò con dinamiche moderne.

Il piano Jackbox Games, a 4,99 euro al mese, propone party game della serie omonima, ideali per serate tra amici.

I migliori giochi inclusi in Luna+

Luna+, al costo di 9,99 euro al mese, offre circa 100 titoli. Tra questi spiccano Team Sonic Racing, Control, vari capitoli della serie Yakuza, Batman: Arkham Knight e Resident Evil 2 Remake. Non mancano proposte indie come Guacamelee! e Q.U.B.E., oltre a Lego DC Super Villains e l’RPG Young Souls.

I migliori giochi inclusi in Ubisoft+

Con un abbonamento a 17,99 euro al mese, Ubisoft+ include titoli recenti come Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora e vari capitoli di Far Cry e Rainbow Six.

