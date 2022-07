Napoli eSport: dal titolo Pro Club di Fifa allo sbarco su Fortnite, tutte le novità

Cresce sempre di più la Napoli eSport che ora non punterà solo su Fifa ma anche su Fortnite. Ampliando la gamma di giochi competitivi a cui partecipare si amplia anche la platea di player ed il movimento del gaming in Campania.

La Napoli eSport nell’ultima stagione di Fifa 22 ha fatto registrare già grandi risultati. Nella modalità Fifa Ultimate Team il “Main team ha partecipato a tutte e 4 le Qualifiche Fifa Global Series riuscendo a raggiungere in 3 occasioni anche il day 2 anche se purtroppo i punti accumulati non sono bastati per poter raggiungere i Playoff“.

Grandi soddisfazione per quanto riguarda la modalità Proclub dato che in sole tre stagioni (ogni stagione dura 2 mesi) la Napoli eSport ha fatto passi da gigante. Infatti si è passati dalla Serie C Vpg Italia alla conquista del titolo della Serie A di Vpg Italia. Un risultato inimmaginabile ad inizio anno frutto del sacrifico e del lavoro del Capitano/coach Manu_Amu e della società che ha creduto tanto in questa modalità di gioco.

Ma non mancano anche le crescite individuali dei vari player come Luconegua che si è messo in evidenza partecipando su richiesta di prestito del Palermo Esports alla EserieC, accompagnato dal coach della Napoli eSport Mexican28. Luconegua è riuscito a vincere tutte le partite, ma poi si è dovuto arrendere in semifinale. La competizione si svolge con 2 player e quindi nonostante le vittorie del giocatore della società campana, ha dovuto comunque issare bandiera bianca a causa del punteggio aggregato.

Grande soddisfazione per la stagione appena conclusa viene espressa dal vice presidente Gianluca Iavarone che dice: “Siamo soddisfatti di questo anno zero siamo sicuri che il prossimo anno sarà pieno di soddisfazioni , ci siamo affermati in così poco tempo negli esports guadagnando la stima di tutti. Sono orgoglioso dei nostri player che hanno rappresentato la città Napoli in questo mondo con quel senso di appartenenza che ci ha spinto ad entrare in questo settore“.

Napoli eSport: ecco Fortnite

La crescita esponenziale della società campana continua ed oramai è già pronto il team che parteciperà a Fortnite. Dalla società fanno sapere che il team è quasi al completo, è previsto “come per Fut anche qui è previsto un Main Team di 4 player che si alleneranno con una Cantera(un settore formato da giovani promesse del futuro)“.