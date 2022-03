Maradona rimosso dai Fifa Fut 22: La carta del pibe valeva cifre da capogiro

Maradona rimosso dai Fifa Fut 22, a causa di una disputa legale. Il valore della carta del pibe all’interno del videogioco ha iniziato a salire vertiginosamente.

La carata di Maradona all’interno dei FIFA FUT 22 è stata rimossa a causa delle dispute legali relative ai diritti d’immagine del Pibe de oro fra gli eredi del campione argentino ed uno dei suoi ex manager (con cui Electronic Arts ed altre aziende hanno stipulato contratti per lo sfruttamento di tali diritti).

Stando i rumors, EA Sports avrebbe stretto un accordo con Stefano Ceci per ottenere questi diritti, non riuscendo tuttavia a dimostrarne il possesso in tribunale. Ora pare siano passati nelle mani dell’avvocato Matias Morla e la compagnia è entrata in una lunga battaglia legale nel tentativo di riottenerli.

Inserito per la prima volta nel 2018, Diego Maradona è ovviamente uno degli oggetti più ambiti in Ultimate Team come Icona di questa modalità. Si tratta di uno degli oggetti giocatore più forti, con una base Icon FUT valutata a 91 su 99 e il suo Icon Moments che arriva addirittura a 98 su 99.

La carta di Maradona era stata anche oggetto di speculazione raggiungendo valori da capogiro su playstation store e soprattutto nelle trattative private.

LA CARTA DI MARADONA RIMOSSA DAI FIFA FUT 22

La stessa EA Sports con un comunicato ha spiegato i motivi del ban alla carta di Maradona dai FUT FIFA 22:

“A causa di una controversia legale di terze parti, dobbiamo sospendere Diego Maradona dall’apparire nei pacchetti FIFA Ultimate Team, nei futuri contenuti FUT e nel Soccer Aid World XI in EA SPORTS FIFA 22”

La controversia che ha costretto EA a rimuovere la Icon di Maradona sembra però non essere una novità. In Argentina nel novembre del 2021 c’era già stata una sentenza del giudice, che intimava alla nota casa produttrice del gioco di rimuovere in via cautelativa l’immagine di Diego, riconoscendo i diritti di immagine del campione a Sattvica, società di Matías Morla.

Dietro al tutto c’è l’intricata storia della battaglia legale delle figlie del campione argentino Dalma e Giannina Maradona con l’ex avvocato del Diez, Matias Morla.

OSIMHEN HA LA SUA CARTA SU FIFA

I tifosi del Napoli, potranno consolarsi, si fa per dire, con la carta di Osimhen. Il campione nigeriano ha la sua carta Team of the week su Fifa 22 nella sezione Ultimate Team per la settimana 26. Il calciatore azzurro è entrato a far parte dei Totw grazie alla doppietta segnata contro il Verona che ha dato i tre punti al Napoli.