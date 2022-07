Kim con la nuova maglia saluta i tifosi del Napoli: “Felice di far parte di questo team” – VIDEO

Kim Min-jae è un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore sudcoreano ha firmato il contratto con la SSCN ed è pronto a mettersi a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Il difensore completa il pacchetto difensivo dopo l’addio di Koulibaly.

Al suo arrivo in azzurro Kim è stato accolto dal presidente Aurelio De Laurentiis, dal tecnico e dai compagni. Dopo le firme, Kim ha anche registrato un video messaggio per i tifosi del Napoli ed ha detto: “Ciao ragazzi, sono Minjae. Sono davvero felice di far parte di questo team. Ci vediamo presto. Ciao”. Sono queste dunque le prime parole del difensore che nei prossimi giorni dovrà inserirsi negli schemi di Spalletti, per arrivare pronto alla prima di campionato che si gioca il 15 agosto a Verona. Kim è apparso nel video con la nuova maglia del Napoli. Tutti i kit di gara sono disponibili sullo store degli azzurri, quello Amazon e nei negozi che possono disporre del materiale tecnico della società partenopea.