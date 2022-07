Kim ha firmato col Napoli: ecco le cifre, arriva il tweet di De Laurentiis

Kim Min-jae ha firmato il suo contratto con il Napoli, il difensore sudcoreano svolge il primo allenamento. È stata una lunga, lunghissima trattativa, con tanti problemi burocratici da superare, ma alla fine Kim può indossare la maglia azzurra. Lo ha fatto già oggi dopo aver apposto la firma sul nuovo contratto con il Napoli. Arrivato anche il tweet ufficiale di Aurelio De Laurentiis. Proprio il presidente del Napoli ha già dato il suo benvenuto al giocatore, come si vede attraverso una foto che sta facendo il giro del web e che ritrae il presidente del Napoli e Kim che si salutano.

Ora il difensore sarà a disposizione di Luciano Spalletti che lo dovrà integrare nel suo sistema difensivo. Kim è chiamato a sostituire Koulibaly, un passaggio non facile. Servirà sicuramente pazienza ed un periodo di adattamento. Ma il Napoli potrà sopperire a questo problema perché ha in rosa giocatori già pronti. La coppia Rrahmani-Juan Jesus ha fatto vedere buone cose quando Koulibaly è stato impegnato in Coppa d’Africa. Inoltre c’è anche Ostigard che ha già giocato nel campionato italiano e quindi può essere pronto a scendere in campo. Ora tocca a Spalletti inserire Kim nei suoi schemi.

Intanto arrivano dettagli sul contratto di Kim con il Napoli, secondo Gianluca Di Marzio di Sky il giocatore ha firmato un contratto da 3 anni più opzione di 2 anni, con ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione. Nell’accordo con Kim c’è anche una clausola rescissoria di 45 milioni di euro valida solo per l’estero.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato il benvenuto ufficiale a Kim, attraverso twitter come fa sempre il presidente del Napoli quando sottoscrive il contratto con un nuovo giocatore.